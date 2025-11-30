Скидки
Милан — Лацио, результат матча 29 ноября 2025, счёт 1:0, 13-й тур Серии А — 2025/2026

«Милан» переиграл «Лацио» и вырвался на первое место в Серии А
Комментарии

Завершён матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Милан» и «Лацио». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «россонери». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан). В качестве главного арбитра матча выступил Джузеппе Коллу.

Италия — Серия А . 13-й тур
29 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Лацио
Рим
1:0 Леау – 51'    

Единственный гол в этой встрече забил Рафаэл Леау на 51-й минуте.

После этой игры «Милан» с 28 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства. «Лацио» с 18 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре «россонери» 8 декабря сыграют на выезде с «Торино», «бьянкочелести» 7 декабря примут на своём поле «Болонью».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Матета из «Кристал Пэлас» попал в сферу интересов «Милана» и клубов АПЛ — Романо
