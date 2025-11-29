«Просто обделались». Дзюба высказался о поражении «Акрона» в матче с «Пари НН»
Поделиться
Форвард «Акрона» Артём Дзюба поделился мнением об игре команды в матче 17‑го тура Мир РПЛ с «Пари НН», в котором красно-чёрные уступили со счётом 1:2. 37-летний нападающий забил единственный мяч «Акрона».
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15' 0:2 Босельи – 34' 1:2 Дзюба – 57'
«Просто обделались», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий красно-чёрных принял участие в 15 матчах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.
После 17 игр РПЛ «Акрон» набрал 21 очко и на текущий момент занимает восьмое место. В следующем туре тольяттинская команда встретится с «Зенитом». Игра состоится 6 декабря и пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Материалы по теме
Лучший бомбардир в истории России:
Комментарии
- 29 ноября 2025
-
18:14
-
18:01
-
17:57
-
17:50
-
17:46
-
17:42
-
17:34
-
17:32
-
17:30
-
17:26
-
17:24
-
17:20
-
17:19
-
17:15
-
17:13
-
17:04
-
17:03
-
16:58
-
16:54
-
16:48
-
16:45
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:10
-
16:10
-
16:03
-
16:02
-
16:01
-
16:00
-
15:43
-
15:30
-
15:25