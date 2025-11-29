Скидки
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Просто обделались». Дзюба высказался о поражении «Акрона» в матче с «Пари НН»

Форвард «Акрона» Артём Дзюба поделился мнением об игре команды в матче 17‑го тура Мир РПЛ с «Пари НН», в котором красно-чёрные уступили со счётом 1:2. 37-летний нападающий забил единственный мяч «Акрона».

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15'     0:2 Босельи – 34'     1:2 Дзюба – 57'    

«Просто обделались», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий красно-чёрных принял участие в 15 матчах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

После 17 игр РПЛ «Акрон» набрал 21 очко и на текущий момент занимает восьмое место. В следующем туре тольяттинская команда встретится с «Зенитом». Игра состоится 6 декабря и пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

