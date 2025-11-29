«Бавария» вырвала победу в концовке матча Бундеслиги с «Санкт-Паули»

Завершился матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и «Санкт-Паули» из Гамбурга. После финального свистка зафиксирован счёт 3:1 в пользу хозяев поля. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен). В качестве главного арбитра матча выступил Феликс Цвайер (Берлин).

Андреа Унтонджи на шестой минуте вывел гостей вперёд, Рафаэл Геррейру на 44-й минуте сравнял счёт. Победный гол на 90+4-й минуте забил Луис Диас, Николас Джексон на 90+7-й минуте увеличил преимущество мюнхенцев.

После этой игры «Бавария» с 34 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии. «Санкт-Паули» с семью очками находится на 17-м месте.

В следующем туре мюнхенцы 6 декабря на выезде сыграют со «Штутгартом», «пираты» в тот же день на выезде встретятся с «Кёльном».