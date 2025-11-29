Скидки
Бавария — Санкт-Паули, результат матча 29 ноября 2025, счёт 3:1, 12-й тур Бундеслиги — 2025/2026

«Бавария» вырвала победу в концовке матча Бундеслиги с «Санкт-Паули»
Завершился матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и «Санкт-Паули» из Гамбурга. После финального свистка зафиксирован счёт 3:1 в пользу хозяев поля. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен). В качестве главного арбитра матча выступил Феликс Цвайер (Берлин).

Германия — Бундеслига . 12-й тур
29 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 1
Санкт-Паули
Гамбург
0:1 Унтонджи – 6'     1:1 Геррейру – 44'     2:1 Диас – 90+3'     3:1 Джексон – 90+6'    

Андреа Унтонджи на шестой минуте вывел гостей вперёд, Рафаэл Геррейру на 44-й минуте сравнял счёт. Победный гол на 90+4-й минуте забил Луис Диас, Николас Джексон на 90+7-й минуте увеличил преимущество мюнхенцев.

После этой игры «Бавария» с 34 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии. «Санкт-Паули» с семью очками находится на 17-м месте.

В следующем туре мюнхенцы 6 декабря на выезде сыграют со «Штутгартом», «пираты» в тот же день на выезде встретятся с «Кёльном».

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Гарри Кейн: готов остаться в «Баварии» на более длительный срок
