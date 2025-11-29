Скидки
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
19:30 Мск
Игроки ЦСКА поддержали Евгения Алдонина перед матчем с «Оренбургом»

Игроки ЦСКА поддержали Евгения Алдонина перед матчем с «Оренбургом»
Комментарии

Футболисты столичного ЦСКА перед матчем 17-го тура РПЛ с «Оренбургом», который проходит в эти минуты в Москве, провели акцию поддержки бывшего футболиста красно-синих Евгения Алдонина, у которого было выявлено онкологическое заболевание. Счёт не открыт — 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хотулёв – 55'     2:0 Мусаев – 83'    

Перед стартовым свистком игроки армейцев развернули большой транспарант, на котором было написано «Женя Алдонин, мы с тобой!» напротив фотографии футболиста.

Фото: Кадр из трансляции

Евгению Алдонину 45 лет. Он играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Вместе с клубом он становился дважды чемпионом России, пять раз — обладателем Кубка страны, в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. Кроме того, Алдонин известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», саранскую «Мордовию», нижегородскую «Волгу» и красногорский «Зоркий».

