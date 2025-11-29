Игроки ЦСКА поддержали Евгения Алдонина перед матчем с «Оренбургом»

Футболисты столичного ЦСКА перед матчем 17-го тура РПЛ с «Оренбургом», который проходит в эти минуты в Москве, провели акцию поддержки бывшего футболиста красно-синих Евгения Алдонина, у которого было выявлено онкологическое заболевание. Счёт не открыт — 0:0.

Перед стартовым свистком игроки армейцев развернули большой транспарант, на котором было написано «Женя Алдонин, мы с тобой!» напротив фотографии футболиста.

Фото: Кадр из трансляции

Евгению Алдонину 45 лет. Он играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Вместе с клубом он становился дважды чемпионом России, пять раз — обладателем Кубка страны, в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. Кроме того, Алдонин известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», саранскую «Мордовию», нижегородскую «Волгу» и красногорский «Зоркий».