«Одни цвета, одна эмблема, одна история». «Барселона» поздравила болельщиков со 126-летием

«Одни цвета, одна эмблема, одна история». «Барселона» поздравила болельщиков со 126-летием
Испанская «Барселона» отмечает 126-ю годовщину со дня своего основания. Каталонский клуб, известный также как «блауграна», был создан 29 ноября 1899 года. По случаю значимой даты «Барселона» опубликовала сообщение в социальной сети Х.

«Со 126-летием, «Барса»! Много лет, полных ярких впечатлений, много забитых голов. Одни цвета, одна эмблема, одна история», – написано в сообщении клуба.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2025/2026. Команда Ханс-Дитера Флика набрала 31 очко за 13 матчей. На первой строчке располагается мадридский «Реал», заработав 32 очка.

