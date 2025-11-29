Валерий Овчинников: при Шпилевском нет веры, что «Пари НН» останется в РПЛ

Советский и российский футбольный тренер Валерий Овчинников выразил сомнение, что «Пари НН» останется в Мир РПЛ при руководстве Алексея Шпилевского. Сегодня, 29 ноября, нижегородская команда обыграла «Акрон» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России. Эта победа стала первой для подопечных Шпилевского в РПЛ с сентября.
«Первая победа «Пари НН» из 12 игр — это о чём говорит? Не дай бог, если крыша ещё съедет от такого успеха. По поведению-то точно звезду поймали. При сегодняшнем тренере нет веры, что «Пари НН» останется в РПЛ. Шпилевский не соответствует задачам команды, а то, что он проповедует в этой ситуации — это просто смешно», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
