Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Овчинников: при Шпилевском нет веры, что «Пари НН» останется в РПЛ

Валерий Овчинников: при Шпилевском нет веры, что «Пари НН» останется в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футбольный тренер Валерий Овчинников выразил сомнение, что «Пари НН» останется в Мир РПЛ при руководстве Алексея Шпилевского. Сегодня, 29 ноября, нижегородская команда обыграла «Акрон» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России. Эта победа стала первой для подопечных Шпилевского в РПЛ с сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15'     0:2 Босельи – 34'     1:2 Дзюба – 57'    

«Первая победа «Пари НН» из 12 игр — это о чём говорит? Не дай бог, если крыша ещё съедет от такого успеха. По поведению-то точно звезду поймали. При сегодняшнем тренере нет веры, что «Пари НН» останется в РПЛ. Шпилевский не соответствует задачам команды, а то, что он проповедует в этой ситуации — это просто смешно», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Валерий Овчинников: пока Шпилевский проповедует атакующий футбол, Талалаев работает

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android