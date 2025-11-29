Скидки
19:30 Мск
ЦСКА — «Оренбург»: команды не забили голов в первом тайме

ЦСКА — «Оренбург»: команды не забили голов в первом тайме
Комментарии

В эти минуты проходит матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хотулёв – 55'     2:0 Мусаев – 83'    

Команды не забили голов в первом тайме.

После 16 туров чемпионата России красно-синие набрали 33 очка и занимают второе место. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре московская команда встретится с «Краснодаром» (7 декабря), а подопечные Ильдара Ахметзянова — с «Ахматом» (5 декабря).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
