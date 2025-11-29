ЦСКА — «Оренбург»: команды не забили голов в первом тайме

В эти минуты проходит матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды не забили голов в первом тайме.

После 16 туров чемпионата России красно-синие набрали 33 очка и занимают второе место. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре московская команда встретится с «Краснодаром» (7 декабря), а подопечные Ильдара Ахметзянова — с «Ахматом» (5 декабря).