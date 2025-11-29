«Байер» — «Боруссия» Д: стартовые составы команд на матч 12-го тура Бундеслиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 29 ноября, состоится матч 12-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Байер» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Вельц. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

Стартовые составы команд.

«Байер»: Флеккен, Баде, Хофман, Андрих, Тилльман, Тапсоба, Шик, Поку, Гримальдо, Гарсия, Маза.

«Боруссия» Д: Кобель, Антон, Шлоттербек, Нмеча, Гирасси, Брандт, Забитцер, Свенссон, Рюэрсон, Адейеми, Ансельмино.

После 11 туров немецкой Бундеслиги «фармацевты» набрали 23 очка и занимают третье место. «Шмели» заработали 22 очка и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре «Байер» победил «Вольфсбург» со счётом 3:1, а «Боруссия» сыграла вничью со «Штутгартом» со счётом 3:3.