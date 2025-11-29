Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Овчинников: «Динамо» будет искать иностранного специалиста — они же в своих не верят

Овчинников: «Динамо» будет искать иностранного специалиста — они же в своих не верят
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футбольный тренер Валерий Овчинников считает, что у Валерия Карпина изначально было мало шансов показать хороший результат в московском «Динамо».

«У Карпина не могло ничего сложиться с «Динамо» — он спартаковец. Это Бесков в своё время мог перейти в «Спартак», и клуб на полковника Бескова отреагировал нормально. И то, напоминали ему постоянно, что он из других органов. Валерий Георгиевич в «Динамо» столкнулся с негласным внутренним противостоянием. Гусеву карту в руки. Сможет ли он сделать так, чтобы эта команда заиграла? В «Динамо» тяжело работать. Думаю, руководство будет искать иностранного специалиста. Они же в своих не верят, только в заморских. А те приезжают, зарабатывают и уезжают», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Валерий Карпин покинул «Динамо» 17 ноября, проработав в клубе всего пять месяцев.

Материалы по теме
Игорь Шалимов: про Карпина Гусев ничего плохого не сказал, отношусь к Ролану с симпатией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android