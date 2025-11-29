Овчинников: «Динамо» будет искать иностранного специалиста — они же в своих не верят

Советский и российский футбольный тренер Валерий Овчинников считает, что у Валерия Карпина изначально было мало шансов показать хороший результат в московском «Динамо».

«У Карпина не могло ничего сложиться с «Динамо» — он спартаковец. Это Бесков в своё время мог перейти в «Спартак», и клуб на полковника Бескова отреагировал нормально. И то, напоминали ему постоянно, что он из других органов. Валерий Георгиевич в «Динамо» столкнулся с негласным внутренним противостоянием. Гусеву карту в руки. Сможет ли он сделать так, чтобы эта команда заиграла? В «Динамо» тяжело работать. Думаю, руководство будет искать иностранного специалиста. Они же в своих не верят, только в заморских. А те приезжают, зарабатывают и уезжают», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Валерий Карпин покинул «Динамо» 17 ноября, проработав в клубе всего пять месяцев.