Крауч — о «Ливерпуле»: в обороне — отвратительно. Это совсем на них не похоже

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч высказался об игре команды в защите после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором англичане уступили ПСВ со счётом 1:4.

«В обороне — отвратительно. Это совсем на них не похоже. Они не давали сопернику отпора, не нагружали их защитников. Салах виновен в этом, но я не думаю, что сейчас есть хоть кто-то в футболке «Ливерпуля», кто может поднять руку и сказать, что играет хорошо. Настоящее разочарование для всех болельщиков «Ливерпуля». Можно проиграть пару матчей, и этого достаточно. Такое может случиться, но это происходит слишком регулярно, и очевидно, что проблема глубоко укоренилась», — приводит слова Крауча Goal.com.

Поражение от ПСВ стало девятым для команды в нынешнем сезоне во всех турнирах.