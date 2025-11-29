Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крауч — о «Ливерпуле»: в обороне — отвратительно. Это совсем на них не похоже

Крауч — о «Ливерпуле»: в обороне — отвратительно. Это совсем на них не похоже
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч высказался об игре команды в защите после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором англичане уступили ПСВ со счётом 1:4.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 4
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Перишич – 6'     1:1 Собослаи – 16'     1:2 Тиль – 56'     1:3 Дриош – 73'     1:4 Дриош – 90+1'    

«В обороне — отвратительно. Это совсем на них не похоже. Они не давали сопернику отпора, не нагружали их защитников. Салах виновен в этом, но я не думаю, что сейчас есть хоть кто-то в футболке «Ливерпуля», кто может поднять руку и сказать, что играет хорошо. Настоящее разочарование для всех болельщиков «Ливерпуля». Можно проиграть пару матчей, и этого достаточно. Такое может случиться, но это происходит слишком регулярно, и очевидно, что проблема глубоко укоренилась», — приводит слова Крауча Goal.com.

Поражение от ПСВ стало девятым для команды в нынешнем сезоне во всех турнирах.

Материалы по теме
При Клоппе «Ливерпуль» проигрывал с разницей в три мяча трижды, при Слоте — за один месяц
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android