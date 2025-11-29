Алонсо — о Беллингеме: он игрок мирового класса, и у меня с ним очень хорошие отношения

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о полузащитнике своей команды Джуде Беллингеме перед матчем 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридскому клубу предстоит встретиться с «Жироной».

«Он игрок мирового класса, и у меня с ним очень хорошие отношения. Он хочет совершенствоваться, быть более эффективным. Мне нравится его философия задавать вопросы и его любознательность, направленная на развитие. Он хорошо адаптируется к разным ситуациям, и я ценю, как и его игру», — приводит слова Алонсо Sport.es.

В нынешнем сезоне Беллингем провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.