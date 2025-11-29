«Пари НН» прервал победную серию «Акрона» из трёх матчей в РПЛ
«Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1 переиграл тольяттинский «Акрон» в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия тольяттинской команды в чемпионате России.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15' 0:2 Босельи – 34' 1:2 Дзюба – 57'
Данная серия «Акрона» началась в 14-м туре — тогда команда со счётом 1:0 переиграла «Ростов». После этого последовали победы над московским «Динамо» (2:1) и «Сочи» (3:2), встреча же с нижегородцами прервала череду побед. В следующем туре тольяттинцы встретятся в гостях с «Зенитом» 6 декабря.
После 17 матчей чемпионата России команда Заура Тедеева набрала 21 очко и занимает восьмое место. Подопечные Алексея Шпилевского заработали 11 очков и располагаются на 15-й строчке.
