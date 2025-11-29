Скидки
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Пари НН» прервал победную серию «Акрона» из трёх матчей в РПЛ

«Пари НН» прервал победную серию «Акрона» из трёх матчей в РПЛ
Комментарии

«Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1 переиграл тольяттинский «Акрон» в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия тольяттинской команды в чемпионате России.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15'     0:2 Босельи – 34'     1:2 Дзюба – 57'    

Данная серия «Акрона» началась в 14-м туре — тогда команда со счётом 1:0 переиграла «Ростов». После этого последовали победы над московским «Динамо» (2:1) и «Сочи» (3:2), встреча же с нижегородцами прервала череду побед. В следующем туре тольяттинцы встретятся в гостях с «Зенитом» 6 декабря.

После 17 матчей чемпионата России команда Заура Тедеева набрала 21 очко и занимает восьмое место. Подопечные Алексея Шпилевского заработали 11 очков и располагаются на 15-й строчке.

