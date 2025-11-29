Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЦСКА — «Оренбург»: Данила Хотулёв забил гол в свои ворота на 56-й минуте

В эти минуты проходит матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл защитник «Оренбурга» Данила Хотулёв на 56-й минуте, забив гол в свои ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в телеграм-канале Матч Премьер.

После 16 туров чемпионата России красно-синие набрали 33 очка и занимают второе место. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре московская команда встретится с «Краснодаром» (7 декабря), а подопечные Ильдара Ахметзянова — с «Ахматом» (5 декабря).