Алонсо рассказал о травмах игроков «Реала» перед матчем с «Жироной»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о состоянии травмированных игроков своей команды перед матчем 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридскому клубу предстоит встретиться с «Жироной».

«Рюдигер и Милитао будут готовы к матчу чемпионата, завтра посмотрим, что будет с Асенсио [Рауль]. Франко Мастантуоно также вернулся в состав», — приводит слова Алонсо Sport.es.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате Испании мадридский «Реал» набрал 32 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Жирона» располагается на 18-й строчке. У команды 11 очков в активе. В предыдущем туре «Реал» сыграл вничью с «Эльче» со счётом 2:2, а «Жирона» с «Бетисом» (1:1).