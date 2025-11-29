Скидки
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Урала» Ромащенко: хотелось уйти на зимнюю паузу с другим настроением

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Мирослав Ромащенко после матча 21-го тура Pari Первой лиги с ульяновской «Волгой» (0:0) подвёл промежуточные итоги выступления своей команды в нынешнем сезоне.

Россия — Лига PARI . 21-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

«Думаю, сейчас важно подвести итоги не матча, а всей сыгранной части чемпионата. Уходим на перерыв на втором месте. Имеем достаточное количество очков по сравнению с прошлым сезоном. Видим разницу не только в плюс четыре очка, но и в количестве побед. Безусловно, нацеливались на другой результат. Хотелось уйти на зимнюю паузу с другим настроением.

Но хочу сказать, что всё равно проделали хорошую работу, которая позволила команде сделать шаги вперёд. Что-то получалось, что-то нет. Самое важное, что сезон заканчивается не в ноябре. Впереди важнейшая весенняя часть сезона. Не менее важно теперь отдохнуть, эмоционально перезагрузиться и физически подготовиться к сборам. Сказал сейчас об этом и команде», — приводит слова Ромащенко официальный сайт «Урала».

