«Монако» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч 14-го тура Лиги 1

Сегодня, 29 ноября, состоится матч 14-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Монако» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Монако»: Градецки, Тезе, Салису, Керер, Энрике, Вандерсон, Минамино, Головин, Аклиуш, Камара, Балогун.

«ПСЖ»: Шевалье, Маркиньос, Пачо, Эрнандес, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Руис, Ли Кан Ин, Маюлу, Кварацхелия.

В минувшем туре монегаски уступили «Ренну» со счётом 1:4, а команда Луиса Энрике разгромила «Гавр» со счётом 3:0. В следующем туре «Монако» встретится с «Брестом» (5 декабря), а «ПСЖ» — с «Ренном» (6 декабря).