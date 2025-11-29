Скидки
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Тедеев прокомментировал поражение «Акрона» от «Пари НН» в матче 17-го тура РПЛ

Аудио-версия:
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила «Пари НН» со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15'     0:2 Босельи – 34'     1:2 Дзюба – 57'    

«В первом тайме очень плохо реагировали на потери мяча. К тому же была очень плохая видимость на поле. Наверное, не хватило концентрации, внимания и настроя. Складывалось такое ощущение, что команда «Пари НН» больше хотела победить. И поэтому они добились желаемого результата. Не хватило качества в атаке с точки зрения реализации моментов. Дзюба выиграл очень много единоборств. Но те сбросы, которые он осуществлял, мы не использовали. Считаю, что сегодня мы были не очень хороши», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

После 17 сыгранных матчей в чемпионате России «Акрон» набрал 21 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Пари НН» располагается на 15-й строчке. У команды 11 очков.

