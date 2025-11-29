Тедеев прокомментировал поражение «Акрона» от «Пари НН» в матче 17-го тура РПЛ

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила «Пари НН» со счётом 1:2.

«В первом тайме очень плохо реагировали на потери мяча. К тому же была очень плохая видимость на поле. Наверное, не хватило концентрации, внимания и настроя. Складывалось такое ощущение, что команда «Пари НН» больше хотела победить. И поэтому они добились желаемого результата. Не хватило качества в атаке с точки зрения реализации моментов. Дзюба выиграл очень много единоборств. Но те сбросы, которые он осуществлял, мы не использовали. Считаю, что сегодня мы были не очень хороши», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

После 17 сыгранных матчей в чемпионате России «Акрон» набрал 21 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Пари НН» располагается на 15-й строчке. У команды 11 очков.