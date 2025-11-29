Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Серхио Рамос покинет «Монтеррей», но не думает о завершении карьеры — Романо

Серхио Рамос покинет «Монтеррей», но не думает о завершении карьеры — Романо
Комментарии

Испанский защитник Серхио Рамос в ближайшее время покинет мексиканский «Монтеррей». Об этом сообщает Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х.

По данным источника, футболист хочет покинуть свою нынешнюю команду, чтобы начать новую главу в карьере. Завершать выступления в качестве игрока испанец на данный момент не планирует. В начале 2026 года Рамос станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне испанский защитник провёл 15 матчей за клуб, в которых забил два гола. По итогам Апертуры «Монтеррей» с 31 очком занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Мексики, сейчас команда играет в плей-офф турнира. В первом матче 1/4 финала соревнования «Монтеррей» переиграл «Америку» со счётом 2:0.

Материалы по теме
Серхио Рамос может вернуться в Европу, чтобы сыграть на чемпионате мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android