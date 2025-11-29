Серхио Рамос покинет «Монтеррей», но не думает о завершении карьеры — Романо

Испанский защитник Серхио Рамос в ближайшее время покинет мексиканский «Монтеррей». Об этом сообщает Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х.

По данным источника, футболист хочет покинуть свою нынешнюю команду, чтобы начать новую главу в карьере. Завершать выступления в качестве игрока испанец на данный момент не планирует. В начале 2026 года Рамос станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне испанский защитник провёл 15 матчей за клуб, в которых забил два гола. По итогам Апертуры «Монтеррей» с 31 очком занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Мексики, сейчас команда играет в плей-офф турнира. В первом матче 1/4 финала соревнования «Монтеррей» переиграл «Америку» со счётом 2:0.