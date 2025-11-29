Скидки
Мареска — о Кукурелье: чем больше у вас будет таких игроков, как Марк, тем лучше

Мареска — о Кукурелье: чем больше у вас будет таких игроков, как Марк, тем лучше
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о 27-летнем защитнике своей команды Марке Кукурелье.

«Он сосредоточен и внимателен на протяжении 95 минут. Защитники могут хорошо играть 94 минуты, а потом на минуту теряют бдительность и что-то пропускают. Преимущество Марка в том, что на протяжении 95 минут он всегда сосредоточен. В целом Марк всегда был на высоте и всегда думает, как лучше защищаться. Он, безусловно, самый большой шутник в команде, который обладает способностью переключаться от смеха и шуток к серьёзному настрою. Я хочу, чтобы все игроки обладали таким же настроем. Чем больше у вас будет таких игроков, как Марк, тем лучше», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

