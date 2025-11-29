Хаби Алонсо прокомментировал взаимодействие Мбаппе и Винисиуса

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о взаимодействии нападающих своей команды Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора перед матчем 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридскому клубу предстоит встретиться с «Жироной».

«Они очень хороши в разных фазах игры. Когда мы атакуем, при низком блоке и в защите. У них хорошая связь, они прекрасно дополняют друг друга на поле; на днях это было очень впечатляюще, и жаль, что Винисиус не смог забить гол», — приводит слова Алонсо Sport.es.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате Испании мадридский «Реал» набрал 32 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Жирона» располагается на 18-й строчке. У команды 11 очков в активе.