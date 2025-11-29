Скидки
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Лукин пропустит матч с «Краснодаром» из-за перебора жёлтых карточек

Защитник ЦСКА Лукин пропустит матч с «Краснодаром» из-за перебора жёлтых карточек
Комментарии

Центральный защитник ЦСКА Матвей Лукин пропустит матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» из-за перебора жёлтых карточек. Встреча пройдёт 7 декабря на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игрок армейцев получил четвёртую жёлтую карточку в матче с «Оренбургом», который проходит в эти минуты. На данный момент счёт 1:0 в пользу красно-синих.

Лукину 21 год, он является воспитанником системы армейцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2,5 млн.

После 16 туров «Краснодар» и ЦСКА располагаются на первой и второй строчках турнирной таблицы РПЛ, набрав 34 и 33 очка соответственно.

