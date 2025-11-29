Защитник ЦСКА Лукин пропустит матч с «Краснодаром» из-за перебора жёлтых карточек

Центральный защитник ЦСКА Матвей Лукин пропустит матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» из-за перебора жёлтых карточек. Встреча пройдёт 7 декабря на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Игрок армейцев получил четвёртую жёлтую карточку в матче с «Оренбургом», который проходит в эти минуты. На данный момент счёт 1:0 в пользу красно-синих.

Лукину 21 год, он является воспитанником системы армейцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2,5 млн.

После 16 туров «Краснодар» и ЦСКА располагаются на первой и второй строчках турнирной таблицы РПЛ, набрав 34 и 33 очка соответственно.