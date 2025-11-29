Тренер «Челси» Мареска дал комментарий о предстоящем матче с «Арсеналом» в АПЛ

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о предстоящем матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом».

«Конечно, «Арсенал» обороняется фантастически. Любая команда, играющая против них, испытывает трудности с забиванием голов. Не только с забиванием, но и с созданием моментов. Поэтому как команда они очень хорошо обороняются, и они способны качественно атаковать.

«Арсенал» также представляет угрозу, и при выполнении стандартных положений они забивают голы таким образом в ворота любой команды. В матче против «Баварии» они забили свой первый гол с углового. Они забивают голы любой команде, у них есть отличная система, и мы сделаем всё возможное, чтобы остановить «Арсенал», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».