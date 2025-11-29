Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЦСКА обыграл «Оренбург» и поднялся на первое место в таблице РПЛ

Завершился матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу матче со счётом 2:0 праздновала команда хозяев поля.

Счёт в матче открыл защитник Данила Хотулёв на 56-й минуте, забив гол в свои ворота. Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев забил второй гол армейцев на 84-й минуте.

После этого матча красно-синие набрали 36 очков и поднялись на первое место в таблице чемпионата России. «Краснодар» занимает второе место с 34 очками, но имеет игру в запасе. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре московская команда встретится с «Краснодаром» (7 декабря), а подопечные Ильдара Ахметзянова — с «Ахматом» (5 декабря).