«Балтика» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 29 ноября, состоится матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Петров, Саусь, Титков, Манелов, Хиль.

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Дмитриев, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Фернандеш.

После 16 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 29 очков и занимает пятое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.

В минувшем туре «Балтика» сыграла вничью с «Оренбургом» со счётом 0:0, а «Спартак» одержал победу в матче с ЦСКА со счётом 1:0.