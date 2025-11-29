Тренер «Пари НН» Шпилевский: наши ребята выиграли у «Акрона» заслуженно

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о победе своей команды в матче 17-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (2:1).

«Спасибо ребятам за самоотдачу. Спасибо болельщикам, которых было на выездном матче достаточно много. Они, безусловно, заслужили эту победу, эти эмоции. Можно сказать, сегодня к нам вернулось то, что мы заслуживали и раньше. Это логичный исход игры. Наша команда находится не на своём месте. Я вижу развитие футболистов.

Первый тайм получился просто фантастическим в нашем исполнении. Наконец-то мы забили первыми, почувствовав эту радость забитых голов. В перерыве сказал ребятам, что 2:0 это очень опасный результат. «Акрон» максимально упростил игру, стал делать длинные забросы на Артёма Дзюбу. Но наши ребята выиграли заслуженно. Правда, концовка была немного нервозной. У нас впереди ещё один тяжёлый выездной матч с махачкалинским «Динамо». Постараемся хорошо к нему подготовиться», — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородского клуба.