Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Пари НН» Шпилевский: наши ребята выиграли у «Акрона» заслуженно
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о победе своей команды в матче 17-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15'     0:2 Босельи – 34'     1:2 Дзюба – 57'    

«Спасибо ребятам за самоотдачу. Спасибо болельщикам, которых было на выездном матче достаточно много. Они, безусловно, заслужили эту победу, эти эмоции. Можно сказать, сегодня к нам вернулось то, что мы заслуживали и раньше. Это логичный исход игры. Наша команда находится не на своём месте. Я вижу развитие футболистов.

Первый тайм получился просто фантастическим в нашем исполнении. Наконец-то мы забили первыми, почувствовав эту радость забитых голов. В перерыве сказал ребятам, что 2:0 это очень опасный результат. «Акрон» максимально упростил игру, стал делать длинные забросы на Артёма Дзюбу. Но наши ребята выиграли заслуженно. Правда, концовка была немного нервозной. У нас впереди ещё один тяжёлый выездной матч с махачкалинским «Динамо». Постараемся хорошо к нему подготовиться», — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородского клуба.

