Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Мануэль Нойер вошёл в топ-2 по количеству матчей среди вратарей в Бундеслиге

Мануэль Нойер вошёл в топ-2 по количеству матчей среди вратарей в Бундеслиге
Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер вошёл в топ-2 по количеству матчей среди вратарей в Бундеслиге, сообщает Opta.

Матч 12-го тура Бундеслиги между мюнхенской «Баварией» и «Санкт-Паули» из Гамбурга стал для Мануэля Нойера 534-м в чемпионате Германии. По этому показателю футболист сравнялся с Айке Иммелем, выступавшим за дортмундскую «Боруссию» и «Штутгарт» в прошлом веке. Лидирует по количеству матчей в Бундеслиге Оливер Кан, у которого 557 сыгранных матчей.

Германия — Бундеслига . 12-й тур
29 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 1
Санкт-Паули
Гамбург
0:1 Унтонджи – 6'     1:1 Геррейру – 44'     2:1 Диас – 90+3'     3:1 Джексон – 90+6'    

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. За эти годы футболист 12 раз становился чемпионом Германии, пять раз выигрывал Кубок Германии и восемь раз Суперкубок. Также голкипер является двукратным победителем Лиги чемпионов.

