Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер вошёл в топ-2 по количеству матчей среди вратарей в Бундеслиге, сообщает Opta.

Матч 12-го тура Бундеслиги между мюнхенской «Баварией» и «Санкт-Паули» из Гамбурга стал для Мануэля Нойера 534-м в чемпионате Германии. По этому показателю футболист сравнялся с Айке Иммелем, выступавшим за дортмундскую «Боруссию» и «Штутгарт» в прошлом веке. Лидирует по количеству матчей в Бундеслиге Оливер Кан, у которого 557 сыгранных матчей.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. За эти годы футболист 12 раз становился чемпионом Германии, пять раз выигрывал Кубок Германии и восемь раз Суперкубок. Также голкипер является двукратным победителем Лиги чемпионов.