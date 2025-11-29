Мануэль Нойер вошёл в топ-2 по количеству матчей среди вратарей в Бундеслиге
Поделиться
Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер вошёл в топ-2 по количеству матчей среди вратарей в Бундеслиге, сообщает Opta.
Матч 12-го тура Бундеслиги между мюнхенской «Баварией» и «Санкт-Паули» из Гамбурга стал для Мануэля Нойера 534-м в чемпионате Германии. По этому показателю футболист сравнялся с Айке Иммелем, выступавшим за дортмундскую «Боруссию» и «Штутгарт» в прошлом веке. Лидирует по количеству матчей в Бундеслиге Оливер Кан, у которого 557 сыгранных матчей.
Германия — Бундеслига . 12-й тур
29 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 1
Санкт-Паули
Гамбург
0:1 Унтонджи – 6' 1:1 Геррейру – 44' 2:1 Диас – 90+3' 3:1 Джексон – 90+6'
Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. За эти годы футболист 12 раз становился чемпионом Германии, пять раз выигрывал Кубок Германии и восемь раз Суперкубок. Также голкипер является двукратным победителем Лиги чемпионов.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 ноября 2025
-
19:49
-
19:46
-
19:43
-
19:43
-
19:42
-
19:41
-
19:36
-
19:31
-
19:29
-
19:18
-
19:16
-
19:12
-
19:08
-
18:55
-
18:45
-
18:43
-
18:42
-
18:37
-
18:33
-
18:28
-
18:28
-
18:20
-
18:14
-
18:01
-
17:57
-
17:50
-
17:46
-
17:42
-
17:34
-
17:32
-
17:30
-
17:26
-
17:24
-
17:20
-
17:19