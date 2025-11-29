На «ВЭБ Арене» погас свет после незасчитанного гола ЦСКА в ворота «Оренбурга»

Завершился матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Победу матче со счётом 2:0 праздновала команда хозяев поля. В конце встречи после незасчитанного гола ЦСКА на спортивной арене погас свет. Позже технические проблемы были устранены.

На «ВЭБ Арене» погас свет во время матча ЦСКА — «Оренбург» Фото: Кадр из трансляции

После этого матча красно-синие набрали 36 очков и поднялись на первое место в таблице чемпионата России. «Краснодар» занимает второе место с 34 очками, но имеет игру в запасе. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре московская команда встретится с «Краснодаром» (7 декабря), а подопечные Ильдара Ахметзянова — с «Ахматом» (5 декабря).