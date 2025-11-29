Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА ни разу не проиграл на своём поле в РПЛ в 2025 году

ЦСКА ни разу не проиграл на своём поле в РПЛ в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу в матче со счётом 2:0 праздновала команда хозяев поля. Таким образом, ЦСКА ни разу не проиграл дома в РПЛ в 2025 году.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хотулёв – 55'     2:0 Мусаев – 83'    

За этот период у армейцев 13 побед и две ничьих на «ВЭБ Арене» – лучший результат в лиге. ЦСКА забил во всех домашних матчах, а пропустил больше гола лишь однажды. Это лишь третий случай, когда ЦСКА прошёл календарный год без поражений в чемпионате России: 2005 год при Валерии Газзаеве и 2016 год при Леониде Слуцком.

После этого матча красно-синие набрали 36 очков и поднялись на первое место в таблице чемпионата России. «Краснодар» занимает второе место с 34 очками, но имеет игру в запасе. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.

Материалы по теме
ЦСКА обыграл «Оренбург» и поднялся на первое место в таблице РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android