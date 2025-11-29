ЦСКА ни разу не проиграл на своём поле в РПЛ в 2025 году

Завершился матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу в матче со счётом 2:0 праздновала команда хозяев поля. Таким образом, ЦСКА ни разу не проиграл дома в РПЛ в 2025 году.

За этот период у армейцев 13 побед и две ничьих на «ВЭБ Арене» – лучший результат в лиге. ЦСКА забил во всех домашних матчах, а пропустил больше гола лишь однажды. Это лишь третий случай, когда ЦСКА прошёл календарный год без поражений в чемпионате России: 2005 год при Валерии Газзаеве и 2016 год при Леониде Слуцком.

После этого матча красно-синие набрали 36 очков и поднялись на первое место в таблице чемпионата России. «Краснодар» занимает второе место с 34 очками, но имеет игру в запасе. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.