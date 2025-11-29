«Не знаю, что ещё делать». Игрок «Оренбурга» Гюрлюк — о поражении от ЦСКА

Турецкий нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк высказался о поражении своей команды в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

— Весь матч провели хорошо. Не знаю, что ещё делать, чтобы очки набирать.

— Эмоционально это давит на команду?

— Да, все расстроены. Очки не забрали. Радоваться нечему, — сказал Гюрлюк в эфире «Матч ТВ».

После этого матча красно-синие набрали 36 очков и поднялись на первое место в таблице чемпионата России. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре московская команда встретится с «Краснодаром» (7 декабря), а подопечные Ильдара Ахметзянова — с «Ахматом» (5 декабря).