«Не знаю, что ещё делать». Игрок «Оренбурга» Гюрлюк — о поражении от ЦСКА
Турецкий нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк высказался о поражении своей команды в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хотулёв – 55' 2:0 Мусаев – 83'
— Весь матч провели хорошо. Не знаю, что ещё делать, чтобы очки набирать.
— Эмоционально это давит на команду?
— Да, все расстроены. Очки не забрали. Радоваться нечему, — сказал Гюрлюк в эфире «Матч ТВ».
После этого матча красно-синие набрали 36 очков и поднялись на первое место в таблице чемпионата России. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.
В следующем туре московская команда встретится с «Краснодаром» (7 декабря), а подопечные Ильдара Ахметзянова — с «Ахматом» (5 декабря).
