Главная Футбол Новости

Аль-Хиляль — Аль-Фатех, результат матча 29 ноября 2025, счет 4:1, 1/4 финала Кубка Короля 2025/2026

«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Фатех» в матче Кубка Короля, Малком забил гол
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1/4 финала Кубка Короля сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда и «Аль-Фатех» из Эль-Мубарраза. Игра проходила на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд). Матч завершился победой хозяев поля со счётом 4:1.

Кубок Короля . 1/4 финала
29 ноября 2025, суббота. 17:40 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
4 : 1
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
1:0 Малком – 21'     2:0 Невеш – 24'     3:0 Аль-Тамбакти – 35'     4:0 Леонардо – 49'     4:1 Варгас – 90+2'    

Счёт в матче открыл экс-нападающий «Зенита» Малком на 21-й минуте. Через три минуты полузащитник Рубен Невеш удвоил преимущество хозяев. На 35-й минуте защитник Хассан Аль-Тамбакти забил третий мяч в ворота «Аль-Фатеха». В начале второго тайма Маркос Леонардо отправил четвёртый мяч в ворота гостей. В добавленное ко второму тайму время гостям удалось один мяч отыграть, благодаря усилиям Матиаса Варгаса.

В предыдущем раунде турнира «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Охдуд» со счётом 1:0, а клуб «Аль-Фатех» выбил из турнира «Эр-Рияд» (2:0).

Календарь матчей Кубка Короля сезона-2025/202
Турнирная сетка Кубка Короля сезона-2025/2026
