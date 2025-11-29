«Мы должны взрослеть». Акинфеев раскритиковал игроков ЦСКА после матча с «Оренбургом»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев раскритиковал игру своей команды в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

«Я думаю, что играть так дома нельзя. Что в первом тайме в конце позволяем «Оренбургу» создавать моменты, что во втором. Мы должны взрослеть. Я уже взрослый, а ребята должны взрослеть, чтобы не допускать таких ошибок. В первом тайме «Оренбург» полностью нас переиграл. Нам нужно быть рациональнее», – сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

После этого матча красно-синие набрали 36 очков и поднялись на первое место в таблице чемпионата России. «Краснодар» занимает второе место с 34 очками, но имеет игру в запасе. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.