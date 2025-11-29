Скидки
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

В РПЛ высказались о погодных условиях матча между «Акроном» и «Пари НН»

В РПЛ высказались о погодных условиях матча между «Акроном» и «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

В пресс-службе Мир Российской Премьер-Лиги высказались о погодных условиях во время матча между «Акроном» и «Пари НН» (1:2) в рамках 17-го тура чемпионата России. Игра походила при густом тумане.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15'     0:2 Босельи – 34'     1:2 Дзюба – 57'    

«Судейская бригада заблаговременно прибыла на стадион для оценки пригодности метеорологических условий для проведения матча. Согласно регламенту, судья имеет право принять решение об отмене или переносе игры не более чем на 60 минут, если погодные условия опасны для здоровья футболистов или препятствуют проведению игры. Концентрация тумана была оценена как приемлемая для участников матча.

У судей состоялся обмен информацией с делегатом матча и представителем основного вещателя. Далее совместно с VAR‑центром было обсуждено возможное влияние погодных условий на качество игрового процесса и процедуры видеопросмотра эпизодов.

Получив поддержку от всех сторон, главный судья принял решение использовать красные мячи для оптимальной видимости на поле и для VAR‑центра. Чёткость отображения мяча на мониторах системы имеет ключевое значение для принятия правильных судейских решений», — приводит ответ пресс-службы РПЛ «Матч ТВ».

Комментарии
