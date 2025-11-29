Квеквескири — о поражении от ЦСКА: не знаю, что ещё «Оренбургу» надо сделать для гола

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири высказался после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила ЦСКА со счётом 0:2.

«Нам не хватило реализации и уверенности в своих действиях. Я не знаю, что нам ещё надо сделать, сколько моментов надо ещё создать и забить гол.

Присутствие главного тренера на скамейке всегда важно, потому что это авторитет и поддержка. Сегодня авторитет на себя брали его помощники», — передаёт слова Квеквескири корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После этого матча красно-синие набрали 36 очков и поднялись на первое место в таблице чемпионата России. «Краснодар» занимает второе место с 34 очками, но имеет игру в запасе. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.