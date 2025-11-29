Тренер ЦСКА Челестини поддержал Акинфеева, раскритиковавшего одноклубников
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини согласился с вратарём и капитаном армейцев Игорем Акинфеевым, который раскритиковал одноклубников после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хотулёв – 55' 2:0 Мусаев – 83'
— Акинфеев был недоволен. Сказал, что некоторым игрокам нужно взрослеть.
— Я согласен с ним. Опыт не покупается в супермаркете. Для этого надо играть матчи. Это единственное, что можно сделать, чтобы набрать опыт, – сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».
После этого матча красно-синие набрали 36 очков и поднялись на первое место в таблице чемпионата России. «Краснодар» занимает второе место с 34 очками, но имеет игру в запасе. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 ноября 2025
-
19:49
-
19:46
-
19:43
-
19:43
-
19:42
-
19:41
-
19:36
-
19:31
-
19:29
-
19:18
-
19:16
-
19:12
-
19:08
-
18:55
-
18:45
-
18:43
-
18:42
-
18:37
-
18:33
-
18:28
-
18:28
-
18:20
-
18:14
-
18:01
-
17:57
-
17:50
-
17:46
-
17:42
-
17:34
-
17:32
-
17:30
-
17:26
-
17:24
-
17:20
-
17:19