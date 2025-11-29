Тренер ЦСКА Челестини поддержал Акинфеева, раскритиковавшего одноклубников

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини согласился с вратарём и капитаном армейцев Игорем Акинфеевым, который раскритиковал одноклубников после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

— Акинфеев был недоволен. Сказал, что некоторым игрокам нужно взрослеть.

— Я согласен с ним. Опыт не покупается в супермаркете. Для этого надо играть матчи. Это единственное, что можно сделать, чтобы набрать опыт, – сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

После этого матча красно-синие набрали 36 очков и поднялись на первое место в таблице чемпионата России. «Краснодар» занимает второе место с 34 очками, но имеет игру в запасе. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.