Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Арис — Эносис, результат матча 29 ноября 2025, счёт 4:0, 12-й тур чемпионата Кипра — 2025/2026

«Арис» разгромил «Эносис» и возглавил турнирную таблицу чемпионата Кипра
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 12-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Арис» из Лимасола и «Эносис» из Паралимни. Встреча состоялась на стадионе «Альфамега Стэдиум» (Лимасол). Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали футболисты «Ариса».

Кипр — Первый дивизион . 12-й тур
29 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
4 : 0
Эносис
Паралимни
1:0 Квилитая – 24'     2:0 Монтнор – 50'     3:0 Маямбела – 71'     4:0 Эффаге – 86'    

Первый мяч в игре забил грузинский нападающий «Ариса» Георгий Квилитая на 24-й минуте. На 51-й минуте нападающий Джейден Монтнор удвоил преимущество хозяев, а на 71-й минуте игрок оформил дубль. На 86-й минуте Роде Эффаге забил четвёртый мяч в ворота гостей и тем самым установил окончательный счёт. Нападающий хозяев Александр Кокорин пропустил эту игру, футболист не выходит на поле с сентября из-за травмы.

После этой игры «Арис» набрал 26 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Кипра, «Эносис» с одним очком располагается на последней, 14-й строчке.

В следующем туре «Арису» предстоит сыграть с АПОЭЛем в гостях, а «Эносис» встретится с «Красава Ипсонас» на своём поле.

Календарь чемпионата Кипра сезона-2025/2026
Турнирная таблица чемпионата Кипра сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

