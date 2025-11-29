«Арис» разгромил «Эносис» и возглавил турнирную таблицу чемпионата Кипра

Завершён матч 12-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Арис» из Лимасола и «Эносис» из Паралимни. Встреча состоялась на стадионе «Альфамега Стэдиум» (Лимасол). Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали футболисты «Ариса».

Первый мяч в игре забил грузинский нападающий «Ариса» Георгий Квилитая на 24-й минуте. На 51-й минуте нападающий Джейден Монтнор удвоил преимущество хозяев, а на 71-й минуте игрок оформил дубль. На 86-й минуте Роде Эффаге забил четвёртый мяч в ворота гостей и тем самым установил окончательный счёт. Нападающий хозяев Александр Кокорин пропустил эту игру, футболист не выходит на поле с сентября из-за травмы.

После этой игры «Арис» набрал 26 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Кипра, «Эносис» с одним очком располагается на последней, 14-й строчке.

В следующем туре «Арису» предстоит сыграть с АПОЭЛем в гостях, а «Эносис» встретится с «Красава Ипсонас» на своём поле.