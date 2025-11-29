Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мусаев обхитрил соперника, Челестини командовал на бровке. Яркие фото победы ЦСКА

Мусаев обхитрил соперника, Челестини командовал на бровке. Яркие фото победы ЦСКА
ЦСКА — «Оренбург»
Комментарии

29 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал победу над «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Фабио Челестини.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

После этого матча красно-синие набрали 36 очков и поднялись на первое место в таблице чемпионата России. «Краснодар» занимает второе место с 34 очками, но имеет игру в запасе. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре московская команда встретится с «Краснодаром» (7 декабря), а подопечные Ильдара Ахметзянова — с «Ахматом» (5 декабря).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android