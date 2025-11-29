Мусаев обхитрил соперника, Челестини командовал на бровке. Яркие фото победы ЦСКА

29 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал победу над «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Фабио Челестини.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

После этого матча красно-синие набрали 36 очков и поднялись на первое место в таблице чемпионата России. «Краснодар» занимает второе место с 34 очками, но имеет игру в запасе. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре московская команда встретится с «Краснодаром» (7 декабря), а подопечные Ильдара Ахметзянова — с «Ахматом» (5 декабря).