Игорь Акинфеев выбрал лучшего игрока ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев назвал нападающего Тамерлана Мусаева лучшим игроком матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0). Форвард вышел на замену во втором тайме и отметился голом на 83-й минуте. Третий гол армейцев, в котором поучаствовал Мусаев, не был засчитан.

«Друзья, всех с победой в заключительном домашнем матче года! Спасибо за вашу поддержку.

Думаю, сегодня абсолютно все со мной согласятся: проход и гол Тамика – просто блеск (ну и предголевая передача тоже). Тамерлан, давай, продолжай в том же духе! Ждём ещё красоту (пусть рыбо-кепка принесёт тебе удачу)», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.