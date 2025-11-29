Игорь Акинфеев выбрал лучшего игрока ЦСКА в матче с «Оренбургом»
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев назвал нападающего Тамерлана Мусаева лучшим игроком матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0). Форвард вышел на замену во втором тайме и отметился голом на 83-й минуте. Третий гол армейцев, в котором поучаствовал Мусаев, не был засчитан.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хотулёв – 55' 2:0 Мусаев – 83'
«Друзья, всех с победой в заключительном домашнем матче года! Спасибо за вашу поддержку.
Думаю, сегодня абсолютно все со мной согласятся: проход и гол Тамика – просто блеск (ну и предголевая передача тоже). Тамерлан, давай, продолжай в том же духе! Ждём ещё красоту (пусть рыбо-кепка принесёт тебе удачу)», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.
