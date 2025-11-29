Тамерлан Мусаев: когда меня спрашивают, откуда я, говорю: «Хабиба знаете? Я оттуда же»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0) рассказал о своём отношении к земляку и бывшему бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову.

«Махачев, Хабиб и его младший брат меня очень вдохновляют. Когда новички спрашивают, откуда я, отвечаю: «Хабиба знаете? Вот я оттуда же». Они никогда не будут конкурировать между собой — оба лучшие. Обсуждаю UFC с Абдулкадыровым, Мойзес всё знает, говорит: «Опять этот твой выиграл», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе.