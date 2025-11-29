Скидки
Тамерлан Мусаев: когда меня спрашивают, откуда я, говорю: «Хабиба знаете? Я оттуда же»

Комментарии

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0) рассказал о своём отношении к земляку и бывшему бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хотулёв – 55'     2:0 Мусаев – 83'    

«Махачев, Хабиб и его младший брат меня очень вдохновляют. Когда новички спрашивают, откуда я, отвечаю: «Хабиба знаете? Вот я оттуда же». Они никогда не будут конкурировать между собой — оба лучшие. Обсуждаю UFC с Абдулкадыровым, Мойзес всё знает, говорит: «Опять этот твой выиграл», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе.

