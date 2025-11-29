Форвард ЦСКА Мусаев высказался о первом с августа голе в РПЛ

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о своём голе в ворота «Оренбурга» (2:0) в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Этот мяч стал для игрока первым в чемпионате России с августа.

«Хорошие впечатления от гола. Он не спасёт, но каждый следующий матч буду исправлять ситуацию. Давление — всегда неприятно. Забил на три-четыре меньше, чем ожидал. Знаю, сколько должен забить. А индекс ожидаемых голов — около 7. Забил меньше. Мне хочется прибавлять в единоборствах, передачах — мне это необходимо», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После этого матча красно-синие набрали 36 очков и поднялись на первое место в таблице чемпионата России.