Главная Футбол Новости

Нападающий ЦСКА Мусаев: на поле я не копаюсь в себе, не выпадаю из игры

Нападающий ЦСКА Мусаев: на поле я не копаюсь в себе, не выпадаю из игры
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда победила «Оренбург» со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хотулёв – 55'     2:0 Мусаев – 83'    

«Фабио Челестини много со мной общался. Копание в себе… Именно на поле я этого не чувствую, не выпадаю из игры. У игрока, который копается в себе, не будет больше моментов после промахов. А после матчей говорю себе: «Как так?» Матчей много, и в каждом есть шанс исправиться. Я не исправлялся, но старался и работал. Знаю, что в России есть один спортивный психолог. Но не знаю, подойдёт ли он мне.

Меня все поддерживали, со всеми разговаривал. Никто не косился на меня: «Почему он опять играет?» Сразу заметил, что после гола все побежали ко мне поздравлять. Я очень благодарен и тронут», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После этого матча красно-синие набрали 36 очков и поднялись на первое место в таблице чемпионата России. «Краснодар» занимает второе место с 34 очками, но имеет игру в запасе. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.

