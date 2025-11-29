«Монако» — «ПСЖ»: Такуми Минамино открыл счёт в матче с передачи Головина на 69-й минуте

В эти минуты идёт матч 14-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречаются «Монако» и «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл хавбек хозяев поля Такуми Минамино на 69-й минуте. Японцу ассистировал полузащитник Александр Головин.

В минувшем туре монегаски уступили «Ренну» со счётом 1:4, а команда Луиса Энрике разгромила «Гавр» со счётом 3:0. В следующем туре «Монако» встретится с «Брестом» (5 декабря), а «ПСЖ» — с «Ренном» (6 декабря).

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ». Команда Луиса Энрике набрала 84 очка в минувшем сезоне.