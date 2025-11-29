Скидки
Балтика — Спартак Москва.
19:30 Мск
Талалаев цитатой Канта ответил, как «Балтика» может обыграть «Спартак»

Талалаев цитатой Канта ответил, как «Балтика» может обыграть «Спартак»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, как калининградская команда может обыграть московский «Спартак» в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, процитировав философа Иммануила Канта. Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. На данный момент счёт 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
2-й тайм
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

— У нас нет чёткого разделения на основных и неосновных. Те, кто здоров, выйдут играть с хорошей командой.

— К какому «Спартаку» было готовиться легче — команде Станковича или нынешнему (под руководством Вадима Романова)?
— Сейчас было намного меньше времени, в каждой игре изменения у этого «Спартака», сегодня Солари выйдет как нападающий. Мы думаем, на какой позиции выйдет Литвинов, немного скомканная подготовка.

Я бы не стал рассматривать этот матч как тактическую дуэль. Как сказал наш земляк Иммануил Кант: «Дисциплина — это не ограничение свободы, это отсечение всего ненужного». Чтобы обыграть сегодняшний «Спартак», только дисциплинированной игры будет мало. Мы умеем играть в футбол, но, чтобы обыграть такие команды, которые на ходу, нам нужно, чтобы что‑то лишнее добавили. Должен быть на поле креатив. Адаптация к тому, что нам предложит «Спартак», — тоже признак мастерства, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

