Талалаев цитатой Канта ответил, как «Балтика» может обыграть «Спартак»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, как калининградская команда может обыграть московский «Спартак» в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, процитировав философа Иммануила Канта. Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. На данный момент счёт 0:0.

— У нас нет чёткого разделения на основных и неосновных. Те, кто здоров, выйдут играть с хорошей командой.

— К какому «Спартаку» было готовиться легче — команде Станковича или нынешнему (под руководством Вадима Романова)?

— Сейчас было намного меньше времени, в каждой игре изменения у этого «Спартака», сегодня Солари выйдет как нападающий. Мы думаем, на какой позиции выйдет Литвинов, немного скомканная подготовка.

Я бы не стал рассматривать этот матч как тактическую дуэль. Как сказал наш земляк Иммануил Кант: «Дисциплина — это не ограничение свободы, это отсечение всего ненужного». Чтобы обыграть сегодняшний «Спартак», только дисциплинированной игры будет мало. Мы умеем играть в футбол, но, чтобы обыграть такие команды, которые на ходу, нам нужно, чтобы что‑то лишнее добавили. Должен быть на поле креатив. Адаптация к тому, что нам предложит «Спартак», — тоже признак мастерства, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».