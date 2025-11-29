Скидки
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Оренбургом» в матче 17-го тура РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался после победы своей команды в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хотулёв – 55'     2:0 Мусаев – 83'    

«Команда уже столько всего отдала, что в первом тайме бензина не было. Мы прекрасно знали, что матч будет тяжёлым. Но знали, что во втором тайме у нас будут шансы, поэтому в перерыве я ничего не делал. Попович? Это не его позиция, конечно. Но у него есть что‑то особенное. Очень доволен Мусаевым. Он жизнь оставляет на поле и заслужил этот мяч», — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

После этого матча красно-синие набрали 36 очков и поднялись на первое место в таблице чемпионата России. «Краснодар» занимает второе место с 34 очками, но имеет игру в запасе. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.

