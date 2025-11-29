Тренер «Оренбурга» прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 17-го тура РПЛ
Поделиться
Тренер «Оренбурга» Дмитрий Белоруков высказался после поражения своей команды в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хотулёв – 55' 2:0 Мусаев – 83'
«Не хватает забитых голов, мастерства. Потому что столько создавать моментов и не реализовывать… Уже даже не хочется говорить, что играли хорошо, за это не дают ни очки, ни премиальные. Будем дальше работать и стараться забивать голы», — сказал Белоруков в эфире «Матч ТВ».
После этого матча красно-синие набрали 36 очков и поднялись на первое место в таблице чемпионата России. «Краснодар» занимает второе место с 34 очками, но имеет игру в запасе. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.
Комментарии
- 29 ноября 2025
-
21:14
-
21:13
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:50
-
20:41
-
20:41
-
20:39
-
20:38
-
20:30
-
20:28
-
20:25
-
20:15
-
20:14
-
20:12
-
20:07
-
20:05
-
20:03
-
20:02
-
19:56
-
19:56
-
19:53
-
19:49
-
19:46
-
19:43
-
19:43
-
19:42
-
19:41
-
19:36
-
19:31
-
19:29
-
19:18
-
19:16
-
19:12