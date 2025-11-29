Тренер «Оренбурга» прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 17-го тура РПЛ

Тренер «Оренбурга» Дмитрий Белоруков высказался после поражения своей команды в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

«Не хватает забитых голов, мастерства. Потому что столько создавать моментов и не реализовывать… Уже даже не хочется говорить, что играли хорошо, за это не дают ни очки, ни премиальные. Будем дальше работать и стараться забивать голы», — сказал Белоруков в эфире «Матч ТВ».

После этого матча красно-синие набрали 36 очков и поднялись на первое место в таблице чемпионата России. «Краснодар» занимает второе место с 34 очками, но имеет игру в запасе. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.