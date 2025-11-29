Скидки
Балтика — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Барселона — Алавес, результат матча 29 ноября 2025, счет 3:1, 14-й тур Примеры 2025/2026

«Барселона» благодаря дублю Ольмо обыграла «Алавес» и возглавила таблицу Ла Лиги
Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Алавес». Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Каталонский клуб одержал победу со счётом 3:1.

Испания — Примера . 14-й тур
29 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Алавес
Витория
0:1 Ибаньес – 1'     1:1 Ямаль – 8'     2:1 Ольмо – 26'     3:1 Ольмо – 90+3'    

Счёт в матче открыл полузащитник гостей Пабло Ибаньес уже на первой минуте. На восьмой минуте вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль сравнял счёт. На 26-й минуте полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо вывел свою команду вперёд. В конце встречи на 90+3-й минуте Ольмо оформил дубль.

После 14 туров испанской Ла Лиги сине-гранатовые набрали 34 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице. Мадридский «Реал» занимает второе место с 32 очками, но имеет игру в запасе. Команда из Витории заработала 15 очков и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Барселона» встретится с мадридским «Атлетико» (2 декабря), а «Алавес» сыграет с «Реалом Сосьедад» (6 декабря).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Головин с Погба против «ПСЖ» и второй матч «Барселоны» на «Камп Ноу»
Головин с Погба против «ПСЖ» и второй матч «Барселоны» на «Камп Ноу»
