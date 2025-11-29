«Барселона» благодаря дублю Ольмо обыграла «Алавес» и возглавила таблицу Ла Лиги

Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и «Алавес». Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Каталонский клуб одержал победу со счётом 3:1.

Счёт в матче открыл полузащитник гостей Пабло Ибаньес уже на первой минуте. На восьмой минуте вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль сравнял счёт. На 26-й минуте полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо вывел свою команду вперёд. В конце встречи на 90+3-й минуте Ольмо оформил дубль.

После 14 туров испанской Ла Лиги сине-гранатовые набрали 34 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице. Мадридский «Реал» занимает второе место с 32 очками, но имеет игру в запасе. Команда из Витории заработала 15 очков и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Барселона» встретится с мадридским «Атлетико» (2 декабря), а «Алавес» сыграет с «Реалом Сосьедад» (6 декабря).