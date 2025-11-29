«Балтика» — «Спартак»: хозяева открыли счёт благодаря голу Титкова на 60-й минуте

В эти минуты проходит матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 60-й минуте футболист хозяев Николай Титков открыл счёт в матче. Ранее в составе хозяев были удалены нападающий Ираклий Манелов за жёсткий подкат против Руслана Литвинова, а также главный тренер калининградцев Андрей Талалаев за споры с арбитром.

После 16 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 29 очков и занимает пятое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.

В минувшем туре «Балтика» сыграла вничью с «Оренбургом» со счётом 0:0, а «Спартак» одержал победу в матче с ЦСКА со счётом 1:0.