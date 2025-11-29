Арбитр Федотов отреагировал на красную карточку Манелова в матче «Балтика» — «Краснодар»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на красную карточку игрока «Балтики» Ираклия Манелова в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Что касается удаления Манелова, то тут никаких вопросов. Есть фаза полёта, мяча рядом уже нет, и вместо того, чтобы убрать ногу (а Манелов успевал её убрать), он летит шипами в колено Литвинова. Прямая красная за серьёзное нарушение правил игры», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.