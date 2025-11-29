Арбитр Федотов объяснил, почему судья не поставил пенальти «Спартаку» в матче с «Балтикой»
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему судья не поставил пенальти в ворота «Спартака» в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой».
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
2-й тайм
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
«По эпизоду с Саусем и Маркиньосом в штрафной «Спартака» у меня вопросы не к судьям, а к режиссёру трансляции и повторам. По тем трём, что нам показали, невозможно понять, почему упал Саусь. По тем повторам, что нам показали – это не пенальти. Там непонятно, был ли контакт, а если был – насколько он серьёзный. В таком случае повода не доверять Левникову, который продолжил игру и показал это жестом, и Кукуяну, который работает на VAR, у нас нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
