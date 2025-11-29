Арриго Сакки рассказал, в каких нынешних тренерах Серии А узнаёт себя

Известный итальянский тренер Арриго Сакки поделился ожиданиями от матча 13-го тура Серии А между «Ромой» и «Наполи».

«Мы увидим высокий темп игры, индивидуальную опеку по всему полю, быстроту исполнения, обе команды будут стремиться доминировать на поле. Короче говоря, это матч уровня английской Премьер-лиги. Я хорошо знаю тренеров — они видят футбол подобным образом: с высокой интенсивностью и скрупулёзным вниманием к деталям. Возможно, реальность докажет, что я ошибаюсь. Это будет не в первый раз, но я убеждён, что матч будет развиваться по такому сценарию.

Конте и Гасперини — мастера в истинном смысле этого слова. Они учат, объясняют, поправляют, подбадривают, когда нужно, и ругают, когда того требует ситуация. Признаюсь, наблюдая за их командами, я часто узнаю в этих тренерах себя. У Гасперини не самый сильный состав в Серии А, но всего за несколько месяцев ему удалось передать профессиональные и моральные ценности, которые могут подтолкнуть команду к борьбе за титул.

Состав «Наполи», безусловно, сильнее, а значит, и более конкурентоспособен, чем «Рома» с технической точки зрения. В этом сезоне «Наполи» столкнулся с неудачами, особенно из-за травм, но характер команды чётко виден. Думаю, главный риск — расслабленность после крупного успеха — был преодолён благодаря вмешательству тренера. Теперь нужно вернуть оставшихся травмированных игроков и ускориться», – приводит слова Сакки La Gazzetta dello Sport.