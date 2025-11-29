Скидки
19:30 Мск
Арриго Сакки рассказал, в каких нынешних тренерах Серии А узнаёт себя

Арриго Сакки рассказал, в каких нынешних тренерах Серии А узнаёт себя
Известный итальянский тренер Арриго Сакки поделился ожиданиями от матча 13-го тура Серии А между «Ромой» и «Наполи».

Италия — Серия А . 13-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Наполи
Неаполь
«Мы увидим высокий темп игры, индивидуальную опеку по всему полю, быстроту исполнения, обе команды будут стремиться доминировать на поле. Короче говоря, это матч уровня английской Премьер-лиги. Я хорошо знаю тренеров — они видят футбол подобным образом: с высокой интенсивностью и скрупулёзным вниманием к деталям. Возможно, реальность докажет, что я ошибаюсь. Это будет не в первый раз, но я убеждён, что матч будет развиваться по такому сценарию.

Конте и Гасперини — мастера в истинном смысле этого слова. Они учат, объясняют, поправляют, подбадривают, когда нужно, и ругают, когда того требует ситуация. Признаюсь, наблюдая за их командами, я часто узнаю в этих тренерах себя. У Гасперини не самый сильный состав в Серии А, но всего за несколько месяцев ему удалось передать профессиональные и моральные ценности, которые могут подтолкнуть команду к борьбе за титул.

Состав «Наполи», безусловно, сильнее, а значит, и более конкурентоспособен, чем «Рома» с технической точки зрения. В этом сезоне «Наполи» столкнулся с неудачами, особенно из-за травм, но характер команды чётко виден. Думаю, главный риск — расслабленность после крупного успеха — был преодолён благодаря вмешательству тренера. Теперь нужно вернуть оставшихся травмированных игроков и ускориться», – приводит слова Сакки La Gazzetta dello Sport.

