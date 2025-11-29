Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Талалаев показал «большой палец вверх» после удаления в матче «Балтики» со «Спартаком»

В эти минуты проходит матч 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев был удалён за излишнюю эмоциональность (неприличный жест). Узнав о второй красной карточке, специалист продемонстрировал поднятый вверх большой палец, по всей видимости, выражая отношение к действиям судьи.

Андрей Талалаев Фото: кадр из трансляции

После 17 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 29 очков и занимает пятое место. «Спартак» заработал 28 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре калининградской команде предстоит сыграть с «Крыльями Советов», а «Спартак» встретится с московским «Динамо».